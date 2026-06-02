◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で二塁打を放ち、5試合連続安打をマークした。

3回、先頭で迎えた第2打席は相手先発左腕・ロドリゲスに対し、2ボール1ストライクからの4球目、カットボールを振り抜くと打球は左中間を真っ二つ。悠々と二塁に達し、Hランプを灯した。これで打者として出場17試合連続出塁をマークした。二塁で自軍ベンチに向けてポーズを決めると、返球を受けた二塁手・マルテが大谷の腰付近をグラブでゴリゴリと押して“イジ”り、大谷が体をくねらせるシーンもあった。

さらに、次打者・パヘスの二塁打で三塁に進むと、無死二、三塁からフリーマンの三ゴロの間に生還。先制のホームを踏んだ。

初回の第1打席はロドリゲスに高め直球で三ゴロに打ち取られた。

前日31日（同1日）のフィリーズ戦は5打数2安打と2試合ぶりにマルチ安打を放ち、打率・280まで上昇。チームも5カード連続の勝ち越しを決めた。