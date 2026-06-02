セブン「スムージー」全品半額【6・10限定】 3杯購入ごとに100円引きクーポン配信も
セブン‐イレブン・ジャパンは、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」のセールを実施する。6月10日限定で全品半額となるほか、同日から30日まで、セブン‐イレブンアプリ提示で3杯購入ごとに100円引きクーポンを配信する。
【写真】3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポン
「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景に人気を集めている商品。今回のキャンペーンは、より多くの利用者に商品のおいしさと手軽さを体験してもらうことを目的に実施される。
6月10日は、記念日協会が認定・登録した「Doleスムージーの日」。ドールが、スムージーの「ム（6）―ジー（10）」の語呂合わせから制定した。スムージーは、フルーツや野菜の栄養をそのまま取り入れられる飲み物として知られ、ビタミンやミネラル、食物繊維を手軽に摂取できる。
キャンペーンでは、6月10日限定で「セブンカフェ スムージー」全品を半額で販売。さらに、6月10日から30日までの期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信される。クーポンは達成後24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までとなる。
担当者は「気温が上がり始める季節、水分や栄養を手軽に補給できるスムージーは毎日の健康習慣にぴったりです。6月10日の『スムージーの日』に合わせ、より多くのお客様に自慢の味をお試しいただきたいという想いから、半額セールと大変お得なセブン‐イレブンアプリキャンペーンを企画しました」と説明。
「ぜひこの機会に、お気に入りの一杯を見つけていただき、おいしく健康的なスムージー生活をスタートさせるきっかけにしていただければ幸いです」とコメントしている。
【写真】3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポン
「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景に人気を集めている商品。今回のキャンペーンは、より多くの利用者に商品のおいしさと手軽さを体験してもらうことを目的に実施される。
キャンペーンでは、6月10日限定で「セブンカフェ スムージー」全品を半額で販売。さらに、6月10日から30日までの期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信される。クーポンは達成後24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までとなる。
担当者は「気温が上がり始める季節、水分や栄養を手軽に補給できるスムージーは毎日の健康習慣にぴったりです。6月10日の『スムージーの日』に合わせ、より多くのお客様に自慢の味をお試しいただきたいという想いから、半額セールと大変お得なセブン‐イレブンアプリキャンペーンを企画しました」と説明。
「ぜひこの機会に、お気に入りの一杯を見つけていただき、おいしく健康的なスムージー生活をスタートさせるきっかけにしていただければ幸いです」とコメントしている。