大手牛丼チェーン店『すき家』は6月4日より、“とん汁みそラーメン”を販売すると告知。公式サイトでは、《定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯》としたうえで、《2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げました》と説明している。

【写真】賛否が分かれる“とん汁みそラーメン”

『すき家』の奇策が話題に

「“とん汁みそラーメン”は単品で360円（税込み）、並盛の牛丼と『とん汁みそらーめんたまごセット』と『とん汁みそらーめんおしんこセット』はともに850円（税込み）となっています。

この商品は期間限定としながらも、終了時期は今のところ未定。“牛丼チェーン店”から発売する、とん汁×みそラーメンという斬新な組み合わせは発表以降、ネット上で注目を浴びています」（フードライター）

『すき家』が提供する渾身の一杯にネット上では、

《またうまそうなものを》

《もーーこんなん絶対美味しいやん》

《なんだと!?これは気になる》

《こういうのを見るとチャレンジしたくなるんだよな（笑）》

など、好意的な意見が寄せられる一方で、

《ごめん まずそう》

《360円か。安いが果たして…》

《単純に豚汁に麺を入れただけだとちょっと…》

と、賛否が分かれている。

前出のフードライターによると、『すき家』はこうした“異色コラボ”が何度も話題になってきたという。

「2013年には“やきそば牛丼”を販売。これが伝説的なヒットを飛ばし、2021年に映画『クレヨンしんちゃん』とのコラボで復刻しています。

昨年4月には、“ナポリタン牛丼”にチャレンジ。ナポリタンは横浜が発祥と言われており、『すき家』も同じく横浜発祥なんです。インパクトのある見た目とは反する“さっぱりな味”と銘打っていましたが、こちらは好みが激しく分かれる結果となりました。

前者は“ジャンク飯”として、一定の評価は得られたものの、後者はよくも悪くも注目が集まる結果に。しかし、“話題性”という意味では、どちらも成功といえます。今回もすでに注目されていることから、SNS戦略としては成功しているでしょうが、肝心の味の評価はどう転ぶのか。注目したいですね」

『すき家』が仕掛ける“奇策”。果たして、牛丼ではなく、らーめんという未知の一手がもたらす影響は――。