伊藤蘭、娘・趣里との親子共演を報告 ステージ衣装の2ショットに反響「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」
歌手の伊藤蘭（71）が1日、自身のインスタグラムを更新。全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』”の東京・SGC HALL ARIAKE公演（5月30日、31日開催）で娘で俳優の趣里（35）と親子共演したことを報告し、記念ショットを公開した。
【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット
伊藤は「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と切り出し、ステージでの集合写真をアップ。「毎回の事ですが客席から伝わる皆さんのエネルギーに感動」「心が動いて身体が動いて…だから私はステージに立てるのだと改めて思いました」「いつもありがとうございます!!」と、客席で見守るファンへ向けて感謝をつづった。
さらに「バンドもカッコよくDANCE ON LOVE ONして最高でした」と頼もしいメンバーを称えつつ、同じ舞台に立った愛娘に向けて「趣里もありがとうー」と感謝のメッセージを伝えた。最後には「今週末はラスト公演の福岡…頑張ります」と、意気込んだ。
コメント欄には「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」「可愛さ倍増」「最高」「素晴らしいステージをありがとう」などの声が寄せられている。
【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット
伊藤は「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と切り出し、ステージでの集合写真をアップ。「毎回の事ですが客席から伝わる皆さんのエネルギーに感動」「心が動いて身体が動いて…だから私はステージに立てるのだと改めて思いました」「いつもありがとうございます!!」と、客席で見守るファンへ向けて感謝をつづった。
コメント欄には「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」「可愛さ倍増」「最高」「素晴らしいステージをありがとう」などの声が寄せられている。