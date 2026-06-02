俳優の本田望結さんが6月1日、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 22歳の誕生日を報告 「バイバイ、21歳」 妹の紗来からも祝福 「最高の1年にしようね」



本田望結さんは、「バイバイ、21歳。2026.5/31」と綴り、21の数字をかたどったキャンドルが灯ったバースデーケーキを見つめる画像を投稿しました。





“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんも、望結さんの誕生日当日に、自身のインスタグラムを更新し、22歳のバースデーケーキを手にする望結さんの画像を投稿。







紗来さんは「望結さん 22歳のお誕生日おめでとう」とコメントを記しています。









紗来さんはまた、望結さんがピンク色のパーカーを着てポーズをとる画像を添えて、「さらの服着てる」と綴り、姉妹で洋服をシェアしていることを明かしました。







そして「最高の1年にしようね」と姉の望結さんにメッセージを綴っています。







この投稿を見た人たちからは「仲良しでほっこり」「姉妹愛強いね」「もう２２歳!?早いね」「ずっと応援しています！」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】