公式プロフィールの表記に変更

ドジャース・大谷翔平投手が巻き起こした“現象”に米データ分析会社「コーディファイ・ベースボール」が注目している。今年7月に32歳の誕生日を迎えるが、いまでも“成長期”のようだ。

「コーディファイ・ベースボールは1日（同2日）、自社X（旧ツイッター）を更新。MLB公式サイトに掲載されている大谷のプロフィール写真を2枚並べた。一つは昨年のもので、もう一つが今年にバージョンアップされたものだ。

名前と背番号の下にはプロフィールが書かれており、「TWP（二刀流選手）」「B/T：L/R（右投げ左打ち）」と年齢、そして身長・体重が記載されている。昨年の大谷は身長6フィート3インチ（約190.5センチ）、体重210ポンド（約95.2キロ）の体格だったが、今年は体重こそ同じでも、身長は6フィート4インチ（約193センチ）へ上方修正されている。

同メディアは大谷の身長部分に注目し、「いつになったらショウヘイ・オオタニは（身体的な）成長を止めるんだ」と困惑気味に伝えている。

大谷の身長はもともと、193センチ前後とされていたが、MLB公式サイトの公称は190センチとされていた。しかし、メジャーリーグでは今季からABS（ストライク自動判定システム）が導入されたことに伴い、各選手の身長をミリ単位まで厳格に測ることになった。今年の春は多くの選手の身長が下方修正され、中には8センチ以上も“縮んだ”選手もいるなど話題を呼んだが、大谷は“真逆”の結果になっていた。（Full-Count編集部）