ヤンニョムチキン風味の「世界を食するポテト」など、セブンが韓国グルメを再現したお菓子･おつまみ８品を新発売

セブン‐イレブン･ジャパンは、韓国の味わいを再現した「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」を6月2日から順次発売する。あわせて、ヤンニョムチキンやコチュジャン、チャンジャなど韓国の定番グルメをテーマにしたお菓子･おつまみも展開し、韓国旅行気分を手軽に楽しめるラインアップを揃える。

〈ザクザク食感と甘辛さが特徴のヤンニョムチキン風味ポテト〉

「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」は、甘みが特徴のEU産じゃがいもを使用し、真空状態で乾燥･揚げる「バキュームフライ製法」で仕上げたポテトスナック。素材本来の色味や味わいを活かしながら、甘辛いヤンニョムチキンの味付けとザクザクとした食感を楽しめる。価格は税込192.24円。

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〈フェアメニューラインアップ〉



◆セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味

価格：178円（税込192.24円）

発売日：

6月2日（火）〜順次 西日本

6月9日（火）〜順次 東日本

◆山芳ポテトチップス 辛口韓国のり味

価格：167円（税込180.36円）

発売日：6月2日（火）〜順次

◆ジョッキ まるでトッポギ？！ チーズ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：6月2日（火）〜順次

◆ジョッキ 焼ほたて貝ひも チャンジャ風味

価格：198円（税込213.84円）

発売日：6月2日（火）〜順次

◆カムジャスナック 甘辛ヤンニョム風味／コグマスナック ハニーバター風味

価格：各198円（税込213.84円）

発売日：6月9日（火）〜順次

◆皮付きさきいか ヤンニョム風味

価格：248円（税込267.84円）

発売日：6月9日（火）〜順次

◆えび揚げせん コチュジャン＆マヨネーズ風味

価格：138円（税込149.04円）

発売日：6月9日（火）〜順次

◆なとり うまいか ヤンニョムチキン風味

価格：138円（税込149.04円）

発売日：6月9日（火）〜順次

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※店舗によって価格が異なる場合あり

※税込価格は軽減税率8%適用価格。