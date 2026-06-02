【1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.【再販】】 発売日・価格：未定

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。

本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」のウサミミランジェリー姿を1/7スケールでフィギュア化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、2024年7月に発売した本製品の再販決定をこくちしているほか、上半身差し替えパーツが付属したドキドキ仕様もそのままに再販を予定している。

(C)rurudot