ゴールデンヘッドプラスよりrurudo氏のオリキャラフィギュア「1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.」が再販決定！
【1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.【再販】】 発売日・価格：未定
サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。
本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」のウサミミランジェリー姿を1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、2024年7月に発売した本製品の再販決定をこくちしているほか、上半身差し替えパーツが付属したドキドキ仕様もそのままに再販を予定している。
【再販決定🎉】- ゴールデンヘッドプラス (@GOLDENHEAD_JP) June 1, 2026
たくさんのお声をいただき…✨
rurudo先生オリジナルキャラクター
「1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.」の再販が決定しました❤️
もちろん、“ドキドキ仕様”もそのまま…🐰✨
前回お迎えできなかった方も、この機会をお見逃しなく！#rurudo pic.twitter.com/F7AA78tr0e
(C)rurudot