ライオンズと縁のある役で主演・山下美月、セレモニアルピッチ登板決定「ぜひ一緒に熱い応援を」【コメントあり】

ライオンズと縁のある役で主演・山下美月、セレモニアルピッチ登板決定「ぜひ一緒に熱い応援を」【コメントあり】