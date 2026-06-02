ライオンズと縁のある役で主演・山下美月、セレモニアルピッチ登板決定「ぜひ一緒に熱い応援を」【コメントあり】
舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主演を務める俳優・山下美月が、10日にベルーナドームで開催される「埼玉西武ライオンズ 対 広島東洋カープ」戦において、セレモニアルピッチを実施することが決定した。
【写真】透明感あふれる…ユニフォーム姿を披露した山下美月
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年本屋大賞をはじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊）をもとに構成。主演の成瀬あかりを演じる山下をはじめとした豪華キャストにより、7月より東京サンシャイン劇場、京都・南座、滋賀・大津市民会館で上演する。
山下が演じる主人公・成瀬あかりは、作中においてライオンズのユニフォームを着て、閉店を控える西武大津店に毎日通い詰めるという、ライオンズとは非常に縁の深いキャラクター。2024年には原作者の宮島氏も同スタジアムでセレモニアルピッチに挑戦したが、今回はついに、舞台上で成瀬あかりとして生きる山下が、作中同様にライオンズのユニフォームを身にまとい、マウンドへと舞台を移して熱い思いを込めた投球を披露する。
■山下美月 コメント
ベルーナドームが地元から近く、幼少期によく家族と観戦をした思い出がある場所で、セレモニアルピッチをさせていただけるのをとてもうれしく思います！当日は緊張してしまうと思いますが、一球に気持ちを込めて投げさせていただきます！ぜひ一緒に熱い応援を、よろしくお願いします！
【写真】透明感あふれる…ユニフォーム姿を披露した山下美月
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年本屋大賞をはじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊）をもとに構成。主演の成瀬あかりを演じる山下をはじめとした豪華キャストにより、7月より東京サンシャイン劇場、京都・南座、滋賀・大津市民会館で上演する。
■山下美月 コメント
ベルーナドームが地元から近く、幼少期によく家族と観戦をした思い出がある場所で、セレモニアルピッチをさせていただけるのをとてもうれしく思います！当日は緊張してしまうと思いますが、一球に気持ちを込めて投げさせていただきます！ぜひ一緒に熱い応援を、よろしくお願いします！