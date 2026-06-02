政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議で示された「給付付き税額控除」のイメージに対し、与野党から異論が噴出している。

税額控除（減税）を見送って支援を給付に一本化するもので、目指すべき制度と異なると映っているためだ。与党の日本維新の会も反発しており、今後の意見集約は難航も予想される。（原新）

「給付一本化はバラマキにつながる。しっかり制度設計をやるべきだ」

維新の中司幹事長は１日、国会内で記者団にこう訴え、イメージへの強い不満を示した。

５月２７日に議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が提示したイメージでは、中低所得の勤労世代の負担軽減策として「給付に一本化し、所得に連動した支援を実現する」と明記した。税額控除を組み合わせることについては「制度が複雑化し、事務負担が重くなる」と指摘。英国やフランスが、税額控除との組み合わせから給付一本化に移行したことも付記し、将来的にも給付一本化が望ましいとの方向性を示唆した。

ただ、給付付き税額控除は本来、所得に応じて税の一定額を控除した上で、控除額が課税額より大きい場合に現金給付する制度を指す。給付一本化案に対し、維新の梅村聡税調会長は「所得連動型給付であって、給付付き税額控除と言えるのか」と批判。維新内には「税額控除に手をつけなければ、所得税制改革につながらない」（幹部）との声があり、可能な限り早急に税額控除と組み合わせるよう要求している。

野党も税額控除の導入確約を求めている。中道改革連合、立憲民主、公明各党は制度導入当初の給付一本化は容認するものの、「給付付き税額控除の理想型はもっと高いところにある。スタートで終わらせないことは重要だ」（中道改革の落合貴之政調会長代行）と主張している。

国民民主党も給付先行に理解を示しつつ、将来的な税額控除導入を求める立場だ。日本保守党は、給付一本化は消費税減税を回避するために制度導入を急ぐ発想だと批判している。

一方、チームみらいは、こだわらない姿勢だ。

各党は３日にも開かれる実務者会議でそれぞれ立場を表明し、意見集約に入る。政府内からは「少なくとも与党の維新からは、理解を得なければまずい」（首相周辺）と危惧する声も出ている。