鴨川シーワールド、3日は臨時休館 台風6号が接近の予報…「安全確保を考えた判断となります」
千葉県の鴨川シーワールドは2日、公式サイトを更新し、台風6号通過のため3日は臨時休館にすると発表した。
【写真】珍しい！サザエさんが訪れた鴨川シーワールド
サイトでは「2026年6月3日（水）台風6号通過に伴う臨時休館について」と題したページを掲載。「2026年6月3日(水)は、台風6号の接近・通過に伴い、誠に勝手ながら終日『臨時休館』とさせていただきます」と伝えた。
「ご来館を心待ちにしてくださっていたお客様には大変心苦しい決断ではございますが、安全確保を考えた判断となります。何とぞご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。「翌日6月4日(木)の営業に関しては決定次第にお知らせいたします」としている。
【写真】珍しい！サザエさんが訪れた鴨川シーワールド
サイトでは「2026年6月3日（水）台風6号通過に伴う臨時休館について」と題したページを掲載。「2026年6月3日(水)は、台風6号の接近・通過に伴い、誠に勝手ながら終日『臨時休館』とさせていただきます」と伝えた。
「ご来館を心待ちにしてくださっていたお客様には大変心苦しい決断ではございますが、安全確保を考えた判断となります。何とぞご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。「翌日6月4日(木)の営業に関しては決定次第にお知らせいたします」としている。