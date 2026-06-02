バレーボールの男子SVリーグ・ジェイテクト STINGS 愛知は1日、男子日本代表の高橋慶帆（22）ら3選手と2026-27シーズンの契約を結んだことを発表した。

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高橋は、法政大学在学中の23-24シーズンにSTINGS愛知で強化指定選手としてプレーし、その後フランスのパリ・バレーに移籍。2024年から2シーズンプレーした。

高橋は「ジェイテクトSTINGS 愛知の一員として戦えることをうれしく思います。海外での2 年間で得た経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう尽力します。また皆さんと会場でお会いできるのを楽しみにしています」とコメントした。

2023年には日本代表に初選出。アジア大会ではチーム最多の113得点と日本の銅メダル獲得に貢献し、今年度も日本代表に登録されている。

【契約締結選手】※経歴は過去2チームのみ

■高橋慶帆 オポジット

経歴：ジェイテクトSTINGS（2023-24）ーパリ・バレー/フランス（2024-26

日本代表(2023-26)

■藤中優斗（30）アウトサイドヒッター

経歴：ジェイテクトSTINGS（2019-24）ー東レアローズ静岡（2024-26）

■ジャドソン・ヌネス（27）ミドルブロッカー

経歴：Suzano Volei（2022-24）ーVolei Renata Campinas/ブラジル（2024-26）ブラジル代表（2022-26）

