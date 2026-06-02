堂前透（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透（36）が6月1日、結婚を発表した。YouTubeチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信で明らかにした。

【写真】「KOC」王者、話題の結婚報告イラスト

◆堂前透、結婚発表


堂前は、配信中に「結婚しました」と突然報告し、相方の兎は「おめでとね！」と驚きつつ祝福。改めて「入籍しました」「10日ほど前に」と堂前が話すと、兎は「えぇ？そうなんだ。なんで今…」と配信中に相方の結婚を知ったようで驚いていた。また、お相手についてはイラストレーターの女性と明らかにしている。

その後、自身のInstagramでは「イラストレーターの田中かえちゃんと結婚しました」とお相手の名前とともに報告。“結婚報告マン”と書かれたイラストも披露していた。

田中氏も、自身のInstagramでイラストを添え、「ロングコートダディの堂前透さんと結婚しました」と報告している。

◆堂前透プロフィール


堂前は1990年1月16日生まれ。2009年4月にロングコートダディを結成。「M-1グランプリ2022」では第3位、「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜2025」では準優勝、「キングオブコント2025」の王者として知られている。

◆田中かえ氏プロフィール


田中氏は1995年生まれ。2017年には多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業し、アーティスト活動を開始。近年では、乃木坂46や、モモコグミカンパニー（BiSH）、オニツカタイガー、BEAMSなどとコラボレーションをしている。（modelpress編集部）



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