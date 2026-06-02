心因性腰痛は穴の開いたバケツ状態！月にどのくらいお金が掛かる？【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

心因性腰痛は穴の開いたバケツ状態！月にどのくらいお金が掛かる？

心因性腰痛に悩むとお金がかかる

●腰痛治療にはさまざまな方法がある

腰痛に関する治療グッズやサプリメントは今や『腰痛マーケット』として大きな経済効果を生んでいます。例えばマッサージ。１時間

６０００円の普通のマッサージであったとしても、月に１回通うだけで年間７２０００円の払出となります。サプリも月２０００円ほどであったとしても年間２４０００円。それでも自律神経が正常になるわけではないため、心因性腰痛の根治には繋がりません。

また、マッサージ器メーカーは、機能を山盛りにして家庭環境にあわせたマッサージチェアなども販売しています。乗っている間は副交感神経が優位になりますが、投資に対する成果としては芳しくありません。

グッズを色々模索することで合うものが見つかる人もいますが、整体や整骨院、針治療など、腰痛に良いとされる施術も１回で終わることはないため、継続するお金が必要になります。また、商品や施術の中には通常よりさらに高額なものもあります。しかし、根本的な原因を解消しないまま続けても改善できる保証はありません。特に心因性腰痛の場合には、何よりも副交感神経が優位になるような生活習慣が大切になります。本書では、お金もかからずに今日からすぐできる自律神経を整える方法を３章で色々と紹介していますので、グッズにお金をかけても改善しない方は、ぜひ実践してみてください。

心因性腰痛は穴の開いたバケツ状態

心因性腰痛に悩む人は、マッサージや通院で一時的に改善しても、穴の開いたバケツのようにすぐ腰痛が復活します。交感神経が優位になってしまうストレスや生活習慣を改善をしなければ、どれだけたくさんのケアをしても、別の場所に穴が開き、また痛みが復活してしまうのです。

マッサージでも多くの出費が

月々６０００円のマッサージ出費でも、残りの人生から逆算すると非常に大きな額になります。例えば、５０歳男性が月にそれだけ出費すると、生涯で約２２３万円のマッサージ代を支払わなければいけないことに。またマッサージや通院などの時間的労力やストレスもかかります。

【出典】『原因不明の腰痛は自律神経が9割』

著：小林弘幸/順天堂大学医学部教授 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業、同大学院医学研究科を修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、現職。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートや文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導に携わる。『医者が考案した「長生きみそ汁」』（アスコム）、『死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい』（幻冬舎）など、著書も多数。