「行くところがないんだ…」妻を捨てたクズ夫が数年ぶりに帰還！？ 大繁盛レストランを舞台に天才シェフが下す鉄槌とは…【漫画 ザ・シェフ】

夫に逃げられ、絶望の淵に立たされていたレストランのマダム。

彼女を救ったのは、「金で動く」と豪語する一人の天才シェフでした。

しかし、店が軌道に乗った矢先、かつて彼女を捨てた“元夫”が図々しくも戻ってきて……。

大人気料理劇画『ザ・シェフ』第9話「執念」のあらすじと見どころをご紹介します！

絶望の淵にいたマダムを救った「幻の料理人」

フレンチの店を持つという夢を抱いていたものの、夫に逃げられ、経営難から一時は自殺まで考えていたマダムの志乃。

彼女は最後の賭けとして、法外な報酬で依頼を請け負う天才シェフ・味沢匠（あじさわ たくみ）を雇います。

「この味を覚えると他の店で食う気がしない」と客がこぼすほど、味沢の料理によって店は連日大繁盛となります。

大繁盛の店に現れたのは、かつて妻を捨てたクズ夫！

店が息を吹き返し、志乃が笑顔を取り戻した矢先、トラブルが発生します。

かつて志乃を捨てて別の女と逃げた夫が、「行くところがない」と突然店に戻ってきたのです。

図々しくも亭主ヅラをして店に居座ろうとする夫に、読者のイライラも最高潮に達します。

「料理で勝負して勝ったなら…」夫vs天才シェフの対決の行方は！？

復縁を迫る夫に対し、志乃は「あたしが今一番欲しいのはこの味沢さんの代わりのいい料理人なのよ」と突き放し、味沢と料理勝負をして勝てば考えると言い放ちます。

味沢をただの若造と見くびる元夫ですが、果たして勝負の行方は……！？

次回の展開が気になって仕方がない、スカッとする結末を予感させるエピソードです。