残留農薬がたくさんある危ない中国産野菜はどこで消費されているのか？【経済とお金の話】

残留農薬がたくさんある危ない中国産野菜はどこで消費されているのか？

危ない中国産野菜はどこで消費されているのか？

日本の野菜の需給構造は、国内生産量が8割、輸入量が2割を占めます。金額ベースの全体では3兆円近く、このうち約15％程度が輸入野菜（生鮮野菜3割、加工野菜7割）になり、中国産が半分を占めます。

しかし、スーパーの野菜売り場で中国産はまず見かけません。かつて基準値を大幅に超える残留農薬が検出され店頭から消えたからです。実は輸入野菜のほとんどは、外食や中食、加工食品で消費されています。何しろ国産の野菜より3割～6割も安いからです。

世界で大量に農薬を使うワースト3国は、中韓日の順で、湿潤気候のため害虫も多いからです。国産は農薬の管理にも信頼できますが、外国産は不安です。そのうえ、輸入野菜にはポストハーベスト問題も付随します（収穫後の輸送時に防カビ剤や防虫剤を使用する）。輸入時のチェックは書類審査で9割が通り、検査は1割のみです。畑での農薬の数十倍の濃度ゆえ残留農薬の懸念は、想像するだけでもぞっとする状況なのです。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話