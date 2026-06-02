台風6号は、6月2日の夜遅くから3日未明にかけて高知県に接近する見込みで、気象台は、県内に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると注意を呼び掛けています。



台風6号は、2日午前9時には、屋久島の南西約190キロにあって、1時間に約25キロの速さで北北東に進んでいます。



中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。





台風は進路を東寄りに変えながら、2日夜遅くから3日明け方にかけて、高知県に接近する見込みです。この影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷をともなった猛烈な雨が降る見込みです。2日、1時間に予想される雨の量は多いところで、中部・西部は70ミリ、東部80ミリ、3日午前6時までの24時間に予想される雨の量は多いところで、全域で300ミリとなっています。また、県内で予想される最大風速は陸上が、中部で20メートル、東部と西部で25メートル、海上が、中部で25メートル、東部と西部で30メートルとなっています。気象台は、2日夜の始め頃から3日未明にかけて高知県に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして注意を呼び掛けています。また、うねりを伴った高波や低い土地の浸水、 河川の増水や氾濫、暴風にも警戒するよう呼びかけています。県内の交通機関にも影響が出ています。JR四国によりますと、土讃線は、2日昼過ぎから特急列車が高知駅と窪川駅の間で運休または部分運休、普通列車も、高知駅から窪川駅の間で一部区間が運休または部分運休となります。また、予土線も午後の普通列車が窪川駅から近永駅の間で運休または部分運休となります。土佐くろしお鉄道は、中村・宿毛線が昼以降、順次運休となり、3日朝の便の運休も決まっています。空の便も全日空が、今夜の羽田発・高知行きと伊丹発・高知行き、3日朝の高知発・羽田行きと高知発・伊丹行きのあわせて4便の欠航が決まっています。日本航空は、3日午前中の高知・羽田発着便あわせて6便の欠航が決まっています。