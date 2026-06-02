ヒロド歩美アナ、約2年8ヶ月ぶりABCラジオ出演 ABCアナウンサー時代の秘話など届ける
フリーアナウンサーのヒロド歩美が、きょう2日放送のABCラジオ『ウラのウラまで浦川です』（月〜木 後3：00）に出演する。
【画像】ヒロド歩美アナの“先輩”…ABC・浦川泰幸アナ
元ABCのヒロドアナが、ABCラジオに出演するのは、番組アシスタントを担当していた『Sky presents 中村七之助のラジのすけ』を2023年9月末に卒業して以来、約2年8ヶ月ぶりとなる。
ヒロドアナは現在、『報道ステーション』スポーツキャスターや、夏には『熱闘甲子園』のキャスターなどを担当し、目覚ましい活躍を続ける。
今回『ウラのウラまで浦川です』にスペシャルゲストとして電話出演。浦川泰幸アナとヒロドアナは、ABCアナウンス部で過ごした“元・先輩と後輩”の間柄。気になる近況はもちろん、「ABCアナウンサー時代」の秘話など、ここでしか聴けないトークをたっぷりと繰り広げる。
【画像】ヒロド歩美アナの“先輩”…ABC・浦川泰幸アナ
元ABCのヒロドアナが、ABCラジオに出演するのは、番組アシスタントを担当していた『Sky presents 中村七之助のラジのすけ』を2023年9月末に卒業して以来、約2年8ヶ月ぶりとなる。
ヒロドアナは現在、『報道ステーション』スポーツキャスターや、夏には『熱闘甲子園』のキャスターなどを担当し、目覚ましい活躍を続ける。
今回『ウラのウラまで浦川です』にスペシャルゲストとして電話出演。浦川泰幸アナとヒロドアナは、ABCアナウンス部で過ごした“元・先輩と後輩”の間柄。気になる近況はもちろん、「ABCアナウンサー時代」の秘話など、ここでしか聴けないトークをたっぷりと繰り広げる。