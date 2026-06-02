【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イランの主要通信社タスニム通信は１日、イラン政府がレバノンでのイスラエルの攻勢に反発して、米国との戦闘終結に向けた「覚書」を巡る交渉を停止すると報じた。

トランプ米大統領はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談し、攻撃の抑制を働きかけたが、イランと交渉を継続できるかどうかは不透明だ。

イランは４月に米国と停戦で合意した際、イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張していた。だが、戦闘はやまず、イスラエルは５月末、レバノン南部の戦略的要衝の制圧を発表。１日には首都ベイルート南郊のヒズボラ拠点への攻撃方針も示した。

タスニム通信によると、イラン政府は、イスラエルがレバノンとパレスチナ自治区ガザでの軍事行動を即時停止し、レバノンから軍を撤収させるまで「仲介者を通じた（米側との）文書のやりとり」を中断するとしている。軍によるホルムズ海峡の完全封鎖や、親イラン勢力と連携したバブルマンデブ海峡での戦闘も検討中という。

イランのアッバス・アラグチ外相は１日、ＳＮＳへの投稿で、レバノン情勢について「米国とイスラエルが責任を負う」と非難した。

この動きに対し、トランプ氏はＳＮＳで１日、ネタニヤフ氏との電話会談でイスラエルがベイルートに「部隊を派遣しないことを確認した」と強調した。仲介者を通じてヒズボラとも協議したとして、「イスラエルはヒズボラを攻撃せず、ヒズボラもイスラエルを攻撃しないことに同意した」と説明した。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏はネタニヤフ氏に「一体何をやっているのか」と激高した。対イラン交渉を破談にさせかねない行動に怒りをぶつけた模様だ。トランプ氏はその後、米ＡＢＣニュースに対し、覚書について、具体的な根拠を示さずに「今後１週間」で合意する可能性があると主張した。

イスラエルメディアによると、ネタニヤフ氏はトランプ氏との電話会談後、レバノン南部での軍事作戦は計画通り続ける考えを示した。イランの要求に完全には応えていない状況だ。