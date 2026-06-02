viviONが、バーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City（Vtuber High School City）』を2026年6月1日より始動した。

（関連：【画像あり】『VHS City』へ参加するVTuberの従井ノラ）

『VHS City』は「バーチャルを、日常に。」をコンセプトに、インターネット上にひとつの「街」という世界観を構築するバーチャルクリエイターコミュニティ。これまで独立した世界観のもとで活動していたプロダクションやクリエイターが、ひとつの「街」の住人として交わることで、所属やグループの枠を越えたコラボレーションや、予測不能なエンターテインメントが生まれる場所を目指すという。

viviONは、VTuberグループ「あおぎり高校」の運営を通じて培ってきたクリエイター育成のノウハウとコンテンツ制作の基盤を活かし、住人であるクリエイター自身が「街」のなかで自由に企画し、交わり、発信できる環境を運営として支えていくとしている。

あわせて、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」のほか、傘下のプロダクション「Vebop Project」と「娯楽」が『VHS City』へ参画。両プロダクションは始動に合わせて新名称へのリブランディングを実施し、6月1日から「Vebop Project」は「ビバップ高校」へ、「娯楽」は「娯楽組」へと名称を変更した。

「ビバップ高校」へのリブランディングは、「あおぎり高校」をはじめとする他のグループと同じ「高校」という枠組みを持つことで、視聴者に親しみを持ってもらえる存在となり、タレント同士のコラボレーションや交流をより自然で活発にしていくことを目的としている。また、「娯楽組」への改称により、業界内での知名度向上やタレント同士の交流の活発化、次のステージへのステップアップを目指すとのことだ。

さらに、個人勢VTuberの「従井ノラ」が、パートナークリエイターとして本コミュニティに参加することも決定。viviONはこれまで培ってきたノウハウを活かして、従井の個人活動を支援していくという。

加えて、『VHS City』で生まれるコンテンツの魅力を届ける公式YouTubeチャンネル『VHS Cityの日常』を開設し、6月2日より投稿を開始。参画VTuberたちの見どころを集めた公式切り抜き動画をはじめ、オリジナルコンテンツの配信も予定されている。

■従井ノラのコメント

このたび、viviON様の「パートナークリエイター」プログラムに参加させていただくことになりました、従井ノラです！

「えっ、所属するの!?」と思われる方もいるかもしれませんが、そういうわけではありません。

従井ノラはこれまで通り、個人勢として活動していきます。野良のノラ、続行ですW

そのうえで、viviON様のサポートやノウハウをお借りしながら、今まで以上に面白いことや新しい挑戦をお届けできたらと思っています。

活動を続けていく中で、クリエイターが楽しく、そして応援してくださる皆さまも一緒に楽しめる環境を作っていくことは、とても大切だと感じています。今回の取り組みを通じて、従井ノラとしてもさらに活動の幅を広げ、より元気にインターネットを駆け回っていけるよう頑張ります！

これからも変わらず、従井ノラを応援していただけたら嬉しいです！

■viviON タレントクリエイション事業部 ゼネラルマネージャー・生原優介氏のコメント

『VHS City』は、所属やジャンルの異なるクリエイターたちが集い、垣根を越えて交わりながら、新しい“おもしろい”を生み出していく場所です。

viviONはこれまで、「あおぎり高校」の運営を通じて、クリエイター一人ひとりが自分らしく活動を続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。『VHS City』は、その取り組みの先にある、新たな挑戦です。

配信、音楽、ゲーム、映像、アートなど、ジャンルを問わず、『VHS City』の思想や世界観に共感いただけるクリエイターのみなさんとともに、この場所を育てていきたいと考えています。

これまで出会うことのなかった表現同士が交わることで、新たな化学反応が生まれ、そこから生み出されるコンテンツが、ユーザーのみなさんの日常を少しでも豊かにしていく--私たちは、そんな場を目指しています。

（文＝リアルサウンドテック編集部）