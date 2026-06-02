開催：2026.6.2

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 3 - 7 [マーリンズ]

MLBの試合が2日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマーリンズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

1回表、6番 オーウェン・ケイシー カウント3-1から押し出しの四球でマーリンズ得点 WSH 0-1 MIA

2回裏、6番 ジェーコブ・ヤング 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 2-1 MIA

3回裏、3番 カーティス・ミード 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 MIA

6回表、6番 エリベルト・エルナンデス 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 WSH 3-3 MIA、9番 コナー・ナービ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 WSH 3-4 MIA

9回表、1番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 WSH 3-5 MIA、3番 カイル・ストワーズ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 WSH 3-7 MIA

試合は3対7でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はナショナルズのリチャード・ラブレディーで、ここまで2勝3敗4S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 10:44:06 更新