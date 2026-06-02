開催：2026.6.2

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 9 [ロイヤルズ]

MLBの試合が2日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロイヤルズが対戦した。

レッズの先発投手はライオン・リチャードソン、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。

1回表、6番 レーン・トーマス 初球を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでロイヤルズ得点 CIN 0-4 KC

1回裏、2番 ジェフリー・ブルデー 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-4 KC

5回表、4番 ジャック・カグリオン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CIN 1-6 KC

6回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CIN 1-7 KC

7回表、7番 マイケル・マッシー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 CIN 1-8 KC

9回表、8番 ニック・ロフティン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 CIN 1-9 KC

9回裏、9番 マシュー・マクレーン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 2-9 KC

試合は2対9でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレッズのライオン・リチャードソンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 11:00:09 更新