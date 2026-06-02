「本当に腹が立つ」「到底許せるレベルではない」１−３完敗…日本のW杯対戦国スウェーデンをJリーグでもプレーしたレジェンドOBが酷評「０−６にならなかっただけでも喜ぶべき」
現地６月１日、北中米ワールドのグループステージで日本代表と戦うスウェーデン代表が親善試合でノルウェーと対戦した。
スウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点。０−３で前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返すも、反撃はここまでだった。
スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、かつてアーセナルや清水エスパルスでもプレーしたスウェーデン代表のレジェンドOBフレドリック・ユングベリ氏は、「０−６にならなかっただけでも喜ぶべきだ」とし、次のように酷評している。
「今回の試合は到底許せるレベルではない。ノルウェーはまともなサッカーをしている。まさか自分がこんなことを言う日が来るとは思わなかった。座って見ていると本当に腹が立つ。さっき言った『ノルウェーはまともなサッカーをする』と認めるのは心が痛い」
スウェーデンは４日、ギリシャ代表とのW杯前最後の親善試合を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点。０−３で前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返すも、反撃はここまでだった。
スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、かつてアーセナルや清水エスパルスでもプレーしたスウェーデン代表のレジェンドOBフレドリック・ユングベリ氏は、「０−６にならなかっただけでも喜ぶべきだ」とし、次のように酷評している。
「今回の試合は到底許せるレベルではない。ノルウェーはまともなサッカーをしている。まさか自分がこんなことを言う日が来るとは思わなかった。座って見ていると本当に腹が立つ。さっき言った『ノルウェーはまともなサッカーをする』と認めるのは心が痛い」
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