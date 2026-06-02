「本当に腹が立つ」「到底許せるレベルではない」１−３完敗…日本のW杯対戦国スウェーデンをJリーグでもプレーしたレジェンドOBが酷評「０−６にならなかっただけでも喜ぶべき」

「本当に腹が立つ」「到底許せるレベルではない」１−３完敗…日本のW杯対戦国スウェーデンをJリーグでもプレーしたレジェンドOBが酷評「０−６にならなかっただけでも喜ぶべき」