熊本県高校総体2026／5月30日（土）ダイジェスト

【相撲】文徳が伝統校対決制す

5人で戦う団体戦は、今年も伝統校同士のぶつかり合いになりました。土俵際で粘った文徳の溝上翔真が小手投げで制すと、勢いに乗った文徳が4勝1敗とし、3年ぶりの王座奪還です。

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文徳 吉本陽平 主将(3年)「もう日頃からみんな一生懸命頑張っている、その、それを発揮したら多分、優勝できるとは思ったんで、最後の年で優勝できてとても嬉しいです」

【競泳】ルーテル学院「0.09秒差」制す

競泳の女子 4×200m フリーリレーは、トップの九州学院をアンカー、ルーテル学院の深田菜々美が猛追します。ラスト 50m を切って両者横並び。最後はタッチの差でルーテル学院が0.09秒上回り、優勝です。

【競泳】スーパー1年生 デビュー

男子 200m 平泳ぎでは、熊本西の1年生、小松凛太朗が終始先頭を引っ張り、大会新記録！圧巻の高校総体デビューとなりました。

【陸上競技】男子100m 熊本工業ライバル対決

陸上競技の100m。男子はわずか100分の5秒差でライバル対決を制した吉田好佑が、悲願の初優勝です。

熊本工業 吉田好佑 選手(3年)「勝ったかな？と思ったんですが、掲示板で出た瞬間めっちゃ嬉しかったです」

【バドミントン】玉名女子2連覇

バドミントン女子の学校対抗戦。勝負を決める第2シングルスでは、玉名女子が土壇場からひっくり返し2連覇です。

玉名女子 田中結梨 主将(3年)「もう素直に嬉しいしかないです」

【剣道】九州学院21連覇

剣道の男子団体決勝は、九州学院が21連覇でインターハイ出場を決めました。

九州学院 石橋智紀 選手(3年)「今後の目標はインターハイで優勝することです。気持ちの部分で負けないように試合をしていきたいです」