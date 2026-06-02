熊本県高校総体2026／6月1日（月）ダイジェスト

【バレーボール】日本代表が魅せた！

バレーボール男子の決勝。注目は、高校生で唯一の日本代表に選ばれている、鎮西の一ノ瀬蓮。鎮西はその一ノ瀬が中心となり、圧巻の14連覇です。

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鎮西 一ノ瀬蓮 主将(3年)「まだまだレベルアップできるところがあると思うので全員で練習に取り組んでいきたい」

【バレーボール】鎮西アベック優勝

女子も鎮西が信愛女学院に勝ち、7年ぶりの優勝です。

【ボクシング】選抜王者が27秒勝利

ボクシング決勝、女子のライトフライ級では、今年の全国選抜で優勝している、東海大星翔の田中優瀬が、開始早々前に出ます。

まずは右ストレート。その後も攻め続け、開始27秒でレフェリーストップ勝ちです。

東海大星翔 田中優瀬 選手(3年)「日本一を目指して練習を頑張りたい」

【バスケットボール】王者の意地で9連覇

バスケットボール男子は、九州学院と初優勝を目指す慶誠の決勝。慶誠はガンビアからの留学生、ジョウベ・バーブカーがゴール下を支配し、前半をリード。しかし後半は九州学院ペース。ボールを奪うと浦下治也が決めて逆転します。リードを守り抜いた九州学院が、9連覇です。