俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話が放送され、新章・第6章「播磨攻略編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第21話は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける…という展開。

侍女A「お待ちくださりませ、石田様」

侍女B「お待ちくださりませ、捕まえた」

石田三成（松本怜生）「離さぬか」

侍女B「今日はわたくしが髪を整えさせていただきます」

侍女A「いいえ、今日はわたくしの番でございます」

三成「離さぬか。自分でやるからよいと言うておろう」「引っ張るでない」

秀吉「よう見よ。あれが今の播磨じゃ。我ら織田と西の大国毛利との間に挟まれ、どちらに付くかで引っ張り合いが続いておる」

福島正則（松崎優輝）「解せぬ！」

加藤清正（伊藤絃）「全くじゃ！」

正則「なぜあの男ばかり、女子（おなご）に好かれるのじゃ！」

清正「全くじゃ！」

秀吉「あやつは気が利くからのう。お主らではまだ、女子から相手にされんのももっともじゃ」

SNS上には「モテる石田三成とは斬新」「播磨の例えになる三成w」「早くも三成と清正＆正則の不仲の火種が（笑）」「清正と正則の嫉妬が関ヶ原の伏線になるのかと」「モテ期が1600年に来てくれればよかったのにね、三成（ごめんな）」「まさかモテモテ三成が七将襲撃事件や関ヶ原の敗因になるなんて（真剣） 」などの声が続出。反響を呼んだ。

「七将襲撃事件」（1599年・慶長4年）は福島正則や加藤清正らが石田三成を排斥。「関ヶ原の戦い」（1600年・慶長5年）は三成が西軍、正則と清正が東軍に分かれた。

第21話の劇中の年代は1577年（天正5年）。劇中22〜23年後の伏線とみる投稿も相次ぐ。三成をめぐる人間関係が今後どのように描かれるのか、注目される。

次回は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。