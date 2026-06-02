Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージA卓が6月1日に行われ、東城りお（BEAST X・連盟）が鮮烈な親跳満を炸裂させた。鋭い頭脳と高い雀力を遺憾なく発揮した見事な一撃に、多くのファンから称賛の声が寄せられた。

【映像】選択バッチリ！東城りお、開幕戦で決めた美しき三色同順

見せ場となったのは第1試合の南2局だ。東城は1万2400点持ちのラス目という苦しい状況の中、挽回を期す大事な親番を迎えた。何としても加点したい場面で配牌に恵まれる。マンズで1面子、ソウズで1面子に両面ターツ、さらにドラの4筒という好配牌で、タンヤオ・平和・ドラまではすぐに見えそうなチャンス手を手にした。

ここから美女雀士の選択が冴えわたる。2巡目にドラの4筒へ5筒がくっついて両面ターツができると、345または456の三色同順の可能性が色濃く浮上した。そして5巡目、東城は5索を引き入れてテンパイを果たす。待ちは3・6筒。三万を切れば456、六万を切れば345の三色同順が狙えるという、手役派としての腕が試される非常に難しい選択を迫られたが、東城は迷わず六万を切ってリーチを敢行した。

山には5枚残っていたこの勝負手に対し、下家でトップ目を走る清水香織（連盟）が猛烈に押してきたものの、軍配は東城に上がる。手に汗握るめくり合いが続く中、11巡目に清水が切った3筒を東城が捉えてロン。リーチ・タンヤオ・平和・三色同順・ドラの6翻で、1万8000点となる価値ある親跳満を成就させ、一気にトップ目へと浮上した。

この鮮やかかつ力強いアガリに対し、配信画面のコメント欄には「さすがや！！」「ヤバすぎやろ」といったファンからの熱い歓声が殺到した。見事に息を吹き返した東城の勢いは止まらず、次の局でも親満貫をアガるなど猛攻を披露。第1試合でトップを獲得すると、続く第2試合も2着でまとめて堂々の1位通過を決めた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

