【室井昌也コラム 月に2回は韓情移入】

「アジアクォーター制は難しいですね」

高津臣吾ヤクルト前監督は韓国・釜山（プサン）でグラウンドを見つめながら、歯切れ良くそう言った。

アジアクォーター制（アジア枠）はKBOリーグで新導入の外国人選手制度。高津前監督は今季、韓国ロッテのスペシャルアドバイザーとして定期的に現地で視察を行っている。

「アジアクォーター制で来た日本の選手はNPBを戦力外になったか、独立リーグの選手たちでレベルがそんなに高くありません。でもチームは『外国人選手』のレベルを求めています」（高津）

高津前監督は現役投手だった2008年、米マイナーでの所属先を探していた時期に「助っ人」としてKBO（ヒーローズ）入り。クローザーとして活躍した経験がある。

5月5日の本コラムでKBOに在籍する日本人投手7人の現況を紹介してから1カ月。その後、彼らの評価は厳しくなった。野球解説者の崔元豪（チェ・ウォンホ）ハンファ元監督は、中継の中ではっきりと「日本人投手は期待外れです」と繰り返す。

これまで様子見だった他の解説者やメディアの論調も、日本人投手に対して強めになってきた。安定した成績を残しているオーストラリア国籍のラクラン・ウェルズ（LG）、台湾出身の王彦程（ハンファ）との差が明確だからだ。

そして動きも出てきた。5月26日、元西武の田村伊知郎が斗山（トゥサン）から放出。代わって元DeNAで、昨季からNPBファームのオイシックスでプレーしている高田琢登が加わった。

またKIAは四国IL・徳島の白川恵翔を獲得した。両投手とも移籍前の時点で所属リーグの防御率1位。「今の実力」が選択理由になっていることがわかる。

日本人全体の評価が下がる中、試行錯誤を経て役割を果たしている投手もいる。キウムの金久保優斗（前ヤクルト）は抑えを任され、SSG武田翔太（前ソフトバンク）、NC戸田懐生（前巨人）は先発としてローテーションを守っている。

前回コラムで金久保と戸田は「考え過ぎないように」（金久保）、「もう少し単純に」（戸田）と、思考の簡素化が転機になったことを伝えた。一方で武田は「自身のスタイルを貫いて初勝利」と記したが、その後、負けが続いて武田も変化していった。

武田は無走者時のピッチングフォームをワインドアップからノーワインドアップに。この3試合ではセットポジションに変え、投球は捕手からのサインを中心に組み立てて好投を続けている。

「これまで力んで投げていたのが、動作を減らしていって力が抜けてきて良くなってきました」

「シンプルな感じでいってもいいのかなと、銀ちゃんとも話しています」（武田）

「銀ちゃん」とは5月9日に武田の同僚になった、左腕投手の平元銀次郎（前BC・群馬）のこと。アジア枠ではなく、故障離脱中の外国人に代わる「代替外国人選手」としてSSG入りした。

KBOの日本人投手は開幕から1人減り、3人増えて現在は9人。シーズンの約3分の1を終え、彼らの成功のヒントに「シンプル」という考え方が見え始めてきた。

◇KBOリーグの日本人9投手の現況（成績は5月31日時点）

武田翔太 10試合1勝6敗 好投続くもチームは12連敗中

平元銀次郎 4試合0勝3敗 2軍調整中で再昇格予定

宮路悠良 23試合0勝1敗3ホールド 追う展開での中継ぎ

戸田懐生 9試合2勝5敗 先発として6回までしっかり好投

杉本幸基 29試合0勝1敗6ホールド 打球受け抹消も近日再登録

京山将弥 10試合0勝1敗1ホールド 2軍で先発として調整

白川恵翔 2年ぶりのKBO復帰。近日先発予定

高田琢登 ビザ手続き済み次第、先発予定

金久保優斗 26試合3勝3敗9セーブ4ホールド 抑え担うもチーム低迷