6月1日 発表

TECOPARKは、PC用協力アクションパズル「PICO PARK:Classic Edition」について近いうちに配信を停止することを明らかにした。

本作は2人から最大10人でプレイ可能なアクションパズルゲーム。可愛らしい見た目のキャラクターを操作し、協力しつつギミックを解きステージクリアを目指す。少人数でも複数人でも楽しめるステージが用意されており、ローカルプレイやオンラインプレイに対応する作品となっていた。同メーカーの作品としては「PICO PARK」や続編の「PICO PARK 2」があり、「PICO PARK:Classic Edition」は2016年にリリースされた初期作品となっている。

2025年10月に無料化を決定したものの、シリーズを続けていく上でこの無料版をずっと配信し続けることを総合的に判断した結果、配信停止にすることを決定したという。ダウンロード済みの場合は引き続き無料でプレイすることができるが、近日中に配信が停止される。

Steamのお知らせでは配信停止に関する内容に加え、シリーズは10周年を迎え、今後も展開が続いていくことが明かされている。