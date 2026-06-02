ミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝同）が6月1日発売の「家庭画報」7月号に登場。それぞれのインスタグラムで告知とともに、お揃いのTシャツ2ショットを公開した。ブルガリとのジュエリー企画だったが、最近、彼らの投稿へのSNSユーザーの反応に異変が起こっている。

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5月27日には、ロサンゼルス・ドジャースで始球式を行った時の写真を投稿。体を寄せてお揃いの指輪を付けて撮影されていた。

「これは、ワールドシリーズ制覇を記念して作られた記念リングで“仕事”として撮られたもの。雑誌撮影の告知では、小柄な三浦さんが木原さんを斜め下から見つめる構図で、いずれも《お似合い》《癒やされる》といった声が上がる一方、5月に入った頃から、これまでになかった反応が目立っている。りくりゅうペアは、演技はもちろん、努力と信頼関係が国民の心をつかみ、“想像にお任せします”と濁された本当の関係性が世間の関心を集めた。プロスケーターに転身し、将来的な指導者になるにも稼ぐ必要があるのでしょうが、その“関係性”ネタをコスり過ぎている印象で、アンチが登場し始めています」（スポーツ紙芸能担当記者）

ファンからも《アンチが増えるだけだからやめて》《お腹いっぱい》《そろそろやめたほうがいいかも》といった心配の声が散見される。“カップル推し”の先駆者でもある、交際中の「しょまりん」こと宇野昌磨 （28）と本田真凜（24）ペアも、5月にアイスダンス転向を発表したが、予告の投稿時に厳しい反応が見られた。2人は交際を公表しているが、カップル推しを“痛い”と受け取る人も少なくない。

「芸能界やYouTuber界隈では、夫婦やビジネスカップルも含めて、男女ペアでファンを集める手法はありますが、日本ではアスリートに恋愛的な側面を求めない風潮が強い。りくりゅうも、しょまりんも根本はスケート界への貢献があるのは分かりますし、メディア依頼やPR案件はカップル売りをしないと来ないのも現実。企業所属で適切な戦略ができないのかもしれないですが、カップル推しに偏重し過ぎて逆にファンが離れるリスクがある。スケート選手は安藤美姫さんの時代から、恋愛にオープンなイメージが悪い意味で話題になって目立ちました。それを思い出す人も多い。そろそろ、路線変更を迫られる時期かもしれません」（PR業界関係者）

アスリートのタレント活動の兼任は、イメージ作りが一段と難しそうだ。

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