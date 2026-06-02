Ｊ２磐田は２日、ＭＦグスタボシルバ（２８）との契約が今季をもって満了することを発表した。６日にＦＣ大阪との明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦を控えるが、満了にともない、すでにチームを離脱している。

グスタボシルバは昨年７月に加入。今季はリーグ戦１８試合に出場して５得点をマークし、４月には５試合で３得点を挙げる活躍で「明治安田ＪリーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」を受賞した。関係者によると、契約更新に向けた交渉を続けていたが、条件面で合意に至らなかったという。

クラブを通じてコメントを発表し、「共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆さまに心から感謝しています」と謝意を示した。そして、「ジュビロに来た初日からいただいた愛情とリスペクトは、これからも私の心に深く刻まれ続けます。このユニフォームを着てプレーできたことは、私にとって大きな誇りでした。ここで得た多くの学び、仲間との出会い、そして特別な時間は、これからも大切な財産です」と振り返った。

その上で「これからのジュビロ磐田のさらなる発展と成功を心から願っています。そして再びＪ１の舞台で輝く日が来ることを信じて、これからも応援しています」とエールを送った。