効果もダウン！日焼け止めを塗ると出る「カス」の防ぎ方。原因となるスキンケアの組み合わせと対策を解説

SNSなどの情報を比較して選び抜いた日焼け止めをいざ使ったところ、消しゴムのカスのようなものがポロポロ出てきてがっかりした経験はないだろうか。実はこれ、日焼け止めが原因とは限らない。詳しい原因と対策を、現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。

そもそもカスは何なのか？

日焼け止めを塗ると、ポロポロと消しゴムのカスのようなものが出てきてしまった。そんな経験はありませんか？

実は、このカスが出てきた時点で、日焼け止めだけでなく、その前に塗ったスキンケア製品までも効果がダウンしてしまっています。どうすればこのカスを防ぐことができるのでしょうか。

そもそも、このカスの原因は化粧品に含まれる「ポリマー」です。

一般的に最もよく使われるポリマーは「カルボマー」という名の成分で、化粧品成分をチェックする人なら多くが一度は目にしたことがあるでしょう。

ポリマーとは、乳液やクリームなどのスキンケア製品にとろみを出す成分で、ジェルタイプなど一部の日焼け止めにも含まれています。ひも状の成分であるポリマーは、製品に溶けて入っているときにはポリマー同士で絡み合ってとろみを出します。

しかし、このポリマーが「特定の成分」と組み合わさると、縮んでかたまりになってしまうことがあります。これがカスの正体です。

カスを引き起こす組み合わせ

カスが出る最大の原因は、成分同士の相性です。特に注意が必要な組み合わせは、次の2つです。

1）ポリマーの入った製品＋紫外線散乱剤の日焼け止め

2）ポリマーの入った製品＋ビタミンC配合の製品

まず紫外線散乱剤である「酸化亜鉛」や「酸化チタン」は粉状の成分のため、ポリマーと組み合わさると粉が核となってかたまり、カスになりやすい性質があります。

ですから、紫外線散乱剤のみがたっぷり配合されたノンケミカルの日焼け止めを使うとカスが出やすいのです。特に酸化亜鉛は、溶け出したイオンがポリマーと反応するため、よりポリマーが収縮しやすくカスになりやすい性質があります。

さらにビタミンCやビタミンC誘導体もポリマーとの相性がよくありません。ビタミンCのイオンがポリマーと反応するため、ポリマーが縮んでカスになってしまうのです。

例えばビタミンCを高配合した美容液の後に、ポリマーが配合されたジェルタイプの日焼け止めを塗れば、カスが発生しやすくなります。もちろん日焼け止めに限らず、ポリマーを含む化粧下地など他の製品を組み合わせれば、同様にカスが発生する可能性があります。

自分のスキンケア製品の点検の手順

このように、カスの原因は日焼け止め単体ではなく、スキンケア製品全体の組み合わせにあります。

もしカスが出てしまう場合は、まず紫外線散乱剤、特に酸化亜鉛を含む日焼け止めや、ビタミンCが配合されたスキンケア製品が影響していないかを確認してみましょう。

紫外線散乱剤、中でも酸化亜鉛が高配合された日焼け止めを使っている場合は、紫外線吸収剤が配合された日焼け止めに変えることが対策となります。

塗った時に白くなりやすい日焼け止めは、紫外線散乱剤の量が多くカスになりやすい傾向にあるでしょう。

もっともカスが出にくいのは、紫外線吸収剤のみの日焼け止めです。

次に、紫外線散乱剤と紫外線吸収剤を両方配合した日焼け止めなら、紫外線散乱剤の量が減るためカスが改善するケースがあります。

また、紫外線吸収剤を使いたくないという場合は、酸化亜鉛を避けて酸化チタンのみ配合の日焼け止めを選ぶことで多少はカスが改善するかもしれません。

そして、ビタミンCが配合されたスキンケア製品を使っている場合は、夜寝る前にだけ使うなどして様子を見てください。

塗り方や使い方の工夫でも改善

カスのもととなるポリマーは、あらゆる製品に配合されています。明らかにポリマーが高配合されたオールインワンゲルを除けば、一般の人が原因の製品を見極めるのは難しいでしょう。

ですから、日焼け止めやビタミンC美容液との組み合わせを意識しても改善しない場合は、「塗り方」や「使うタイミング」を工夫してみましょう。

まず、カスは摩擦によって発生するので「こすらないこと」が大事です。

日焼け止めを塗る際は、指で置くように塗ったり、パフを使ってポンポンとなじませましょう。多少ムラにはなりますが、カスを抑えるには有効です。



また、スキンケアが乾き切る前に日焼け止めを塗るとカスがでやすくなるので、スキンケアが乾いてから日焼け止めを塗布することもポイントのひとつです。

そして、ビタミンC配合のスキンケア製品だけでなく高価な美容液は「夜だけに集中して使う」という考え方も有効です。

奮発して買った美容液を朝に使って、汗で流れたりカスになって落ちてしまったりしては、悲しいですよね。朝はカスの原因にならなそうなアイテムを少数だけ使い、夜は丁寧に集中ケアをする。この考え方がカスを抑えてスキンケア効果を高めることの助けになるはずです。

みついだいすけ

現役の化粧品開発者として、日々コスメ業界のリアルな裏側をSNSやYouTubeで発信。大手化粧品OEM会社勤務。

構成＝高木さおり