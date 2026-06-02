浜崎あゆみ、2日の公演は予定通り開催へ 3日は「関係各所と協議を重ねてまいります」 台風6号が関東接近…
歌手・浜崎あゆみの公式サイトが2日に更新され、2日の東京・立川公演を予定通り開催すると発表した。1日に「台風6号の関東接近に伴う影響を関係各所と協議しております」と伝えていた。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
公式サイトでは「【重要】6/2（火）TACHIKAWA STAGE GARDEN公演開催のご案内」と題したページを掲載。「台風6号の接近に伴い、慎重に状況を注視してまいりましたが、本日6月2日（火）の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A（ロゴ） -Scapegoat-』TACHIKAWA STAGE GARDEN公演は、予定通り開催いたします」と伝えた。
「ご来場予定の皆様におかれましては、台風の影響により、各公共交通機関に乱れが生じる可能性がございますので、気象情報や運行状況をご確認の上、お時間に十分な余裕を持って、くれぐれも安全第一でお気をつけてお越しください」と呼び掛けた。
「なお、明日6月3日（水）公演につきましては、今後の台風の状況を踏まえ、引き続き関係各所と協議を重ねてまいります。開催に関する最終的な決定・ご案内は、改めて公式よりアナウンスいたしますので発表をお待ちください。今後の最新情報につきましては、下記オフィシャルサイト・公式SNSにて随時発信してまいります」と伝えている。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
公式サイトでは「【重要】6/2（火）TACHIKAWA STAGE GARDEN公演開催のご案内」と題したページを掲載。「台風6号の接近に伴い、慎重に状況を注視してまいりましたが、本日6月2日（火）の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A（ロゴ） -Scapegoat-』TACHIKAWA STAGE GARDEN公演は、予定通り開催いたします」と伝えた。
「なお、明日6月3日（水）公演につきましては、今後の台風の状況を踏まえ、引き続き関係各所と協議を重ねてまいります。開催に関する最終的な決定・ご案内は、改めて公式よりアナウンスいたしますので発表をお待ちください。今後の最新情報につきましては、下記オフィシャルサイト・公式SNSにて随時発信してまいります」と伝えている。