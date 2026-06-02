20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの笑顔のショットを公開した。

清原は「神戸会のみんなと初めましてのおとちゃん」とつづり、モデルでタレントの佐藤栞らとの笑顔あふれる1枚の写真を投稿した。

「しーちゃんさんに帽子貰ったー！」と記し、佐藤から帽子をもらったことを明かした。

この投稿には4・5万もの「いいね！」が集まる反響。佐藤も「神戸会みんなからのプレゼントです めちゃくちゃ似合ってたね」とコメント。

ファンからも「めっちゃいい笑顔が弾けててサイコー」「素敵なお仲間に囲まれて嬉しいですね」「笑顔も最高」「帽子も良くお似合いです」「表情が一段と素敵になっているので嬉しいです」「皆さん素敵な笑顔」「愛されてますな〜」などの声が寄せられている。

清原は20年6月12日、感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を行った。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けている。現在は復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念している。インスタグラムでは時折、仲間らとの近影を公開している。