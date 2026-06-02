今月フジ退社の勝野アナ、フレッシュな姿から一変…刈り上げ＆グラサンショットに「ニヒルで良い！」「決まってます」
今月15日にフジテレビを退社することを伝えている勝野健アナウンサーが、2日までに自身のインスタグラムを更新。髪をばっさり刈り上げた男らしい近影を公開した。
【写真】フレッシュなイメージ一新！ ワイルドな姿を公開した勝野健アナ
勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移していて、SNSでは京都生活を満喫する様子をたびたび公開している。この日は「休日 舞鶴基地で人生初、護衛艦に乗りました！大きい、そしてかっこいい」と投稿。「２枚目中央の護衛艦は、いまニュースなどでも話題になっている『もがみ型』。従来の護衛艦よりコンパクトで、見た目もシンプルですが、少ない乗員で運用できるのが特徴だそうです 直近で見れてよかった！改めて、日々任務にあたる隊員の皆さんに頭が下がる思いになりました」とアナウンサーらしくレポートした。
さらに今回の投稿では、髪を刈り上げ、サングラス姿のオフショットも添えており、投稿には「カツけん、決まってますよ」「なんかニヒルで良い！」との反響が寄せられている。
【写真】フレッシュなイメージ一新！ ワイルドな姿を公開した勝野健アナ
勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移していて、SNSでは京都生活を満喫する様子をたびたび公開している。この日は「休日 舞鶴基地で人生初、護衛艦に乗りました！大きい、そしてかっこいい」と投稿。「２枚目中央の護衛艦は、いまニュースなどでも話題になっている『もがみ型』。従来の護衛艦よりコンパクトで、見た目もシンプルですが、少ない乗員で運用できるのが特徴だそうです 直近で見れてよかった！改めて、日々任務にあたる隊員の皆さんに頭が下がる思いになりました」とアナウンサーらしくレポートした。
さらに今回の投稿では、髪を刈り上げ、サングラス姿のオフショットも添えており、投稿には「カツけん、決まってますよ」「なんかニヒルで良い！」との反響が寄せられている。