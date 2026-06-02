◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦。初回先頭の第１打席は三ゴロに倒れた。１ボール２ストライクからの４球目、９３・４マイル（約１５０・３キロ）直球を打たされた。

チェースフィールドでの試合は昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を決めて以来。Ｄバックス先発のＥ・ロドリゲス投手（３３）は通算９９勝を挙げている好投手で、今年３月のＷＢＣでは準々決勝で日本代表の連覇を阻み、初優勝を果たしたベネズエラ代表にも選ばれた左腕だ。大谷は試合前の時点で通算２０打数５安打の打率２割５分、１本塁打、２打点、７三振となっていた。

“ミスター・ジューン”の本領を発揮する時が来た。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマーク。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発した。月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した２４年には「シーズンに慣れてくるのもそうですし、いいところ、悪いところ、いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が来やすいのかなとは思う」と６月の好成績を分析していたこともある。

ドジャース移籍後初めて開幕から二刀流で稼働している今季。打者として５月は２５試合で打率２割８分９厘、４本塁打、１８打点。３１日（同６月１日）の本拠地・フィリーズ戦は２試合ぶりのマルチ安打で締めた。２９日（同３０日）の同戦では６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む３安打。「センター中心にいい感じで打てている。あとは打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかな」と６月に向けて手応えを口にしていた。