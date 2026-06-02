「スマホを置いて！」CORTIS、初の単独ツアー開催決定　日本公演は9月に横浜で2days

CORTISが、初の単独ツアーを開催し、世界中のファンと交流する。

6月2日、CORTISはWeverseを通じて、デビュー後初のグローバルツアー『2026 CORTIS TOUR "PUT YOUR PHONE DOWN"』の開催を発表した。

【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす

今回のツアーは、ソウルと仁川をはじめ、カナダ、アメリカ、日本など計9地域で全13公演が行われる予定だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

ツアーは7月18日・19日、仁川・インスパイアアリーナで幕を開ける。その後、8月4日のカナダ・トロント公演を皮切りに、ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルスなど北米6都市を巡り、現地ファンと会う予定だ。

また、デビュー1周年を迎える週となる8月22日と23日には、ソウル・高麗（コリョ）大学校のファジョン体育館で『BIRTHDAY PARTY』と題した特別公演を開催。さらに、9月4日から6日まで神奈川・ぴあアリーナMMで公演を行い、ツアーの熱気を日本へとつなげる。

ツアータイトル「PUT YOUR PHONE DOWN」には、スマートフォンを置いて、目の前のステージに没頭しながらみんなで思い切り遊ぼうというCORTISの思いが込められている。これまで各アルバム活動を通じて観客と一体となるライブパフォーマンスを披露してきた彼らだけに、今回のツアーでも圧倒的なステージ支配力で観客を魅了すると期待されている。

なお、本格的な北米ツアーに先立ち、CORTISは米最大級の音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」に出演する。8月1日に「T-Mobile」、前日に開催されるアフターショーも早々に全席完売を記録。世界的な人気の高さを証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。