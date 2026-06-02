TWICE、ワールドツアーのフィナーレ公演開催決定！7月にソウルで“自己最大規模ツアー”に幕

TWICEが、約1年にわたって展開したワールドツアーのフィナーレ公演を開催する。

6月1日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、TWICEが7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでフィナーレ公演『TWICE WORLD TOUR FINALE in SEOUL』を開催すると発表した。

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昨年7月、仁川・インスパイアアリーナで幕を開けた今回のツアーは、世界44都市・計81公演を実施。TWICE史上最大規模のワールドツアーとして記録された。アジア、オセアニア、北米、ヨーロッパを巡るツアーを通じて、圧倒的なグローバル人気とチケットパワーを証明した。

（画像＝JYPエンターテインメント）

特に今年1月から4月にかけて行われた北米ツアーは、20都市・35公演で約55万人を動員。北米におけるK-POPガールズグループ史上最多の観客動員数を記録し、新たな歴史を刻んだ。

日本での活躍も際立った。海外アーティストとして初めて東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を開催し、3日間で約24万人を動員。さらにドーム公演を含む日本ツアー全体では、単独ツアーとして64万人の観客を動員する大記録を打ち立てた。

また、マレーシアのナショナルホッケースタジアム、台湾の高雄国家体育場、香港のカイタック・スタジアムなど、アジア各都市を代表する大規模スタジアム公演も成功させ、世界的な影響力を改めて示した。

フィナーレを飾るソウルでのアンコールコンサートは、公式ファンクラブ「ONCE」向けの先行予約が6月9日午後8時から午後11時59分まで実施される。一般販売は11日午後8時から開始される予定だ。

現在ヨーロッパツアー中のTWICEは、リスボン、パリ、ベルリンなど7都市で計9公演を成功裏に終えた。6月3日・4日（現地時間）に行われるロンドン公演を最後に、ヨーロッパツアーの幕を閉じる。

（記事提供＝OSEN）