【2万個を無料配布】クリスピー・クリーム・ドーナツ、看板商品「オリジナル・グレーズド」プレゼント　6月5日限定

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは6月5日限定で、看板商品「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントするキャンペーンを行う。

毎年6月の第1金曜日に祝われる、米国発祥のドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」に合わせて実施するもの。今年は日本上陸20周年を記念し、昨年より1万個多い全店合計2万個を配布する。

対象は、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で商品を1点以上購入した人。各店舗のオープン時間から先着で「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントし、なくなり次第終了となる。

「オリジナル・グレーズド」2万個を無料配布

〈ドーナツシアター併設3店舗では“できたてオリグレ”を配布〉

ただし、製造工程を見学できるドーナツシアターを備えた3店舗では、オープン時間からの配布は行わず、6月5日13時から15時までの2時間限定で、できたての温かい「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントする。

【「できたてオリグレ」配布店舗】

・東京国際フォーラム店

・渋谷シネタワー店

・キャナルシティ博多店

ドーナツシアター併設3店舗では“できたてオリグレ”を配布

〈創業以来変わらない看板商品〉

「オリジナル・グレーズド」は、1937年のブランド創業以来変わらない秘伝のレシピで作り続けている看板商品。

イーストを使用したふんわりとした生地をグレーズ（砂糖）でコーティングしたドーナツで、口に入れた瞬間にふわっと柔らかく、とろけるような食感が特長だ。

看板商品「オリジナル・グレーズド」

〈企業向けにドーナツ最大60個を無料提供〉

あわせて同社は、ドーナツを通じて社内コミュニケーションの活性化を支援する「DX（ドーナツ トランスフォーメーション）」企画も行う。

この企画では、抽選で100社に対し、1社あたり最大60個のドーナツを無料提供する。参加企業・団体を6月1日から募集している。

「オリジナル・グレーズド ダズン」1箱

「ドーナツ トランスフォーメーション」は、オフィスにドーナツを届けることで自然と人が集まり、笑顔や会話が生まれる“スイートな空間”を創出する取り組み。2025年に3年ぶりに復活し、900を超える企業・団体から応募が集まるなど大きな反響を呼んだ。

出社とリモートワークが混在する働き方が定着する中、部署を超えた交流や新入社員とのアイスブレイクなど、コミュニケーション活性化のきっかけとして活用されているという。