【付録】ANNA SUI mini 「トートバッグ」が付いてくる！ 『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』が6月5日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（宝島社）の「トートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月5日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
ANNA SUI miniのロゴをそのままキルティングにした人気デザインをリバイバルした表面と、オリジナルのフラワープリントにアナスイミニのロゴが入った内側のリバーシブル仕様で、気分やコーデに合わせて2通りの表情を楽しめます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートや、合皮ハンドルと同素材のパイピングが高級感を演出。親子でそろって愛用できるデザインです。
タテ30×ヨコ36×マチ19cm（約）の超ビッグサイズで収納力は抜群。両サイドのスナップボタンを留めるだけで舟形に変形でき、手持ちも肩掛けも可能な合皮ハンドル＆長さ調節できるショルダーストラップ付きで使い勝手も◎。中身の飛び出しを防ぐ留め具も備えており、レッスンバッグとしても小旅行のバッグとしても活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』の「トートバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月5日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
ロゴキルティング×フラワープリントのリバーシブル仕様で2通りの表情を楽しめる
ANNA SUI miniのロゴをそのままキルティングにした人気デザインをリバイバルした表面と、オリジナルのフラワープリントにアナスイミニのロゴが入った内側のリバーシブル仕様で、気分やコーデに合わせて2通りの表情を楽しめます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートや、合皮ハンドルと同素材のパイピングが高級感を演出。親子でそろって愛用できるデザインです。
超ビッグサイズ＆多機能！レッスンバッグから小旅行まで頼れる収納力
タテ30×ヨコ36×マチ19cm（約）の超ビッグサイズで収納力は抜群。両サイドのスナップボタンを留めるだけで舟形に変形でき、手持ちも肩掛けも可能な合皮ハンドル＆長さ調節できるショルダーストラップ付きで使い勝手も◎。中身の飛び出しを防ぐ留め具も備えており、レッスンバッグとしても小旅行のバッグとしても活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)