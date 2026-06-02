【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはマイホーム
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、私たちが日々生活する場所、人間関係におけるスタンス、そして大切な資産となる住まいに関する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□き
た□□ち
も□□え
ヒント：特定の場所や区画。組織やグループの中での役割やスタンス。そして、自分が所有している一戸建てやマンションなどの住宅を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちい」を入れると、次のようになります。
ちいき（地域）
たちいち（立ち位置）
もちいえ（持ち家）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日々の暮らしに密着した空間の呼び名から、人間関係を円滑にするための自己認識、さらには人生の大きな買い物である住まいの表現まで、大人の社会生活に深く関わる言葉を集めました。共通する「ちい」という音が、人々が暮らす場所の表現、自分が担う役割、個人の大切な財産を形作っています。すっきりと正解にたどり着くことはできたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちが日々生活する場所、人間関係におけるスタンス、そして大切な資産となる住まいに関する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
た□□ち
も□□え
ヒント：特定の場所や区画。組織やグループの中での役割やスタンス。そして、自分が所有している一戸建てやマンションなどの住宅を思い浮かべてみてください。
↓
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正解：ちい正解は「ちい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちい」を入れると、次のようになります。
ちいき（地域）
たちいち（立ち位置）
もちいえ（持ち家）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日々の暮らしに密着した空間の呼び名から、人間関係を円滑にするための自己認識、さらには人生の大きな買い物である住まいの表現まで、大人の社会生活に深く関わる言葉を集めました。共通する「ちい」という音が、人々が暮らす場所の表現、自分が担う役割、個人の大切な財産を形作っています。すっきりと正解にたどり着くことはできたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)