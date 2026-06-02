「残念なお知らせ」マクドナルド、“6月は祝日がありません”報告に反響「やめ…て…真実だけどやだ…」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月1日、投稿を更新。「6月は祝日がありません」とポストしました。
【投稿】マクドナルド「6月は祝日がありません」
コメントでは「いいですか、落ち着いて聞いてください。次の祝日は、7週間後の『海の日』です」「寄り道して、いっぱい飲んで帰る日がふえますね」「すごい、マクドナルドさんがw 残念なお知らせを…w」「自分を甘やかす理由が増えましたね つまりマック行く日が増えるってことですね」「甘やかす言い訳が増えたわ もう一年中あまあまだっ！」「やめ…て…真実だけどやだ…」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】マクドナルド「6月は祝日がありません」
「自分を甘やかす理由が増えましたね」同アカウントは「6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。いつもよりたくさん自分を甘やかしてください」とつづり、1枚の画像を投稿。マックカフェの期間限定ドリンクのビジュアルと共に「祝日、ないね 祝日、ないね」の文字があります。
「チーっとばかし朗報です」同日、「チーっとばかし朗報です」とつづり、「チーチーダブチ（チーズチーズダブルチーズバーガー）」を3日から2週間限定で販売することを告知した同アカウント。祝日がない6月にも、少し希望を持てるのではないでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)