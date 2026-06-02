マクドナルドの公式Xは6月1日、投稿を更新。「6月は祝日がありません」とつづり、共感の声が多数集まりました。（サムネイル画像出典：マクドナルド公式Xより）

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マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月1日、投稿を更新。「6月は祝日がありません」とポストしました。

【投稿】マクドナルド「6月は祝日がありません」

「自分を甘やかす理由が増えましたね」

同アカウントは「6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。いつもよりたくさん自分を甘やかしてください」とつづり、1枚の画像を投稿。マックカフェの期間限定ドリンクのビジュアルと共に「祝日、ないね　祝日、ないね」の文字があります。

コメントでは「いいですか、落ち着いて聞いてください。次の祝日は、7週間後の『海の日』です」「寄り道して、いっぱい飲んで帰る日がふえますね」「すごい、マクドナルドさんがw　残念なお知らせを…w」「自分を甘やかす理由が増えましたね　つまりマック行く日が増えるってことですね」「甘やかす言い訳が増えたわ　もう一年中あまあまだっ！」「やめ…て…真実だけどやだ…」と、さまざまな声が寄せられました。

「チーっとばかし朗報です」

同日、「チーっとばかし朗報です」とつづり、「チーチーダブチ（チーズチーズダブルチーズバーガー）」を3日から2週間限定で販売することを告知した同アカウント。祝日がない6月にも、少し希望を持てるのではないでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)