齋藤飛鳥、『KATE』スペシャルムービーに出演 “キリっと飛鳥”＆“タレっと飛鳥”2つの表情
俳優の齋藤飛鳥が、グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」のスペシャルムービー「目もとで語る2人の飛鳥」に出演。きょう2日から公開された。
【動画】『KATE』SPムービーでかわいらしく「あーん」される齋藤飛鳥
テーマは、「2本の線が、私を語る。」。アイライナーとアイブロウという“2本の線”で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤。2種類のメイクをした齋藤が、同じセリフ・同じシチュエーションで登場する。
また、「KATEMAGAZINE」特別編として、スペシャルムービーの舞台裏に密着。ここでしか見られない齋藤のインタビュー＆メイクポイントを紹介している。
■商品情報
ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）全2色
ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8 全５色
■齋藤飛鳥プロフィール
1998年8月10日生まれ。2011年「乃木坂46」のオーディションに合格し、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。2023年5月グループを卒業後は、俳優・モデルとして活躍中。2025年、映画『【推しの子】-The Final Act-』（東映/2024年）にて第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。直近の主な出演作に、映画「クスノキの番人」、NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」などがある。
【動画】『KATE』SPムービーでかわいらしく「あーん」される齋藤飛鳥
テーマは、「2本の線が、私を語る。」。アイライナーとアイブロウという“2本の線”で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤。2種類のメイクをした齋藤が、同じセリフ・同じシチュエーションで登場する。
■商品情報
ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）全2色
ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8 全５色
■齋藤飛鳥プロフィール
1998年8月10日生まれ。2011年「乃木坂46」のオーディションに合格し、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。2023年5月グループを卒業後は、俳優・モデルとして活躍中。2025年、映画『【推しの子】-The Final Act-』（東映/2024年）にて第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。直近の主な出演作に、映画「クスノキの番人」、NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」などがある。