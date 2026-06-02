FC東京は2日、秋春制に移行する新シーズンも引き続き、松橋力蔵監督（57）が指揮を執ると発表した。昨季、FC東京の指揮官に就任すると、序盤は不安定な戦いが続いたが、徐々に戦術も浸透。最終的には11位でフィニッシュした。

そして、明治安田J1百年構想リーグでは縦への速さと、ボールを大切にする松橋イズムが融合。惜しくも東の首位は昨季王者の鹿島に譲ったが、安定した戦いで上位争いを演じた。

松橋監督はクラブを通じて「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。明治安田J1百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって、選手、スタッフ全員で戦い抜きましたが、その目標を達成することはできませんでした。この結果を真摯（しんし）に受け止めるとともに、シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力に変えていかなければならないと考えています。2026/27シーズンは、クラブの期待とみなさまの想いに応えられるように、これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります」とコメントした。

一方で、C大阪とのプレーオフ第2戦に向けて、「ただ、私たちの2026シーズンはまだ終わっていません。週末にMUFGスタジアムで開催される最後の一戦に全力を尽くし、支えてくださるパートナー企業のみなさま、地域のみなさま、そしてどんな時でも熱くチームに力を与え続けてくれたファン・サポーターのみなさまへ勝利を届け、今シーズンを笑顔で終えられるよう、勝利に相応しい準備を行い、チーム一丸となって戦います。引き続き熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」と言葉にした。