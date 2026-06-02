６月１５日にフジテレビを退社すると発表した勝野健アナウンサー（２６）が、雰囲気ガラリな近影を披露した。

１日までにインスタグラムで「休日 舞鶴基地で人生初、護衛艦に乗りました！大きい、そしてかっこいい」とオフショットを投稿。

「２枚目中央の護衛艦は、いまニュースなどでも話題になっている『もがみ型』。従来の護衛艦よりコンパクトで、見た目もシンプルですが、少ない乗員で運用できるのが特徴だそうです 直近で見れてよかった！改めて、日々任務にあたる隊員の皆さんに頭が下がる思いになりました」とつづり、「＃舞鶴 ＃海鮮も美味しい ＃海上自衛隊」とハッシュタグを付けた。

勝野アナはサイドをスッキリと短くした新ヘアにイメチェン。サングラスもかけて、印象をガラリと変えた。

フォロワーは「ヘアースタイルが変わりカツケンさんに見えませんでした！！」「暑くなってきたので涼しげ」「髪型変わりましたよね？」「ホンマ髪型変わって、なんかちゃいますね」「サングラス姿も素敵」となどの声を寄せた。

勝野アナは慶大経済学部を卒業し、２０２２年に入社。今年３月、インスタグラムを通じて退社することを報告。１月に結婚していたと公表し、今後は生活の拠点を京都へ移すと伝えていた。３月末をもって、担当していた「めざましテレビ」「ぽかぽか」「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」を卒業。退職日は６月１５日と発表していた。