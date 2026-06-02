【2026年 6/2〜6/16 の運勢】鏡リュウジの12星座占い

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星からのエール｛6/1〜6/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ
心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。

水瓶座 1/20〜2/18

何事も突破できそうな最強運

運気は最高潮。今期は理屈よりもハートが動くかを優先するのが正解。熱い気持ちで物事に当たれば、どんなこともパワフルに前進させられるでしょう。仕事も熱意を持って取り組めば困難な道も開けます。また転職を考えるのにもよいタイミング。趣味や特技を生かせる仕事が見つかる、収入が上がるなどチャンスをつかめる可能性も。転職エージェントの活用もおすすめです。雨の日の買い物はラッキー。週末の家族会議は有意義なものに。

対人運

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金　運

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健康運

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愛情運

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★ラッキーヒント
梅味の料理　朝の情報番組　牡羊座の人
そのほかの星座の運勢はこちら！
監修／鏡リュウジ　文／岡本純子　イラスト／清家正悟