極悪ヤンキーに祖父の金まで奪われた底辺高校生。絶体絶命のピンチで放った「衝撃のカウンター」とは？【漫画『最強パシリ』】

理不尽なイジメや暴力に耐える日々から、一転して大逆転を果たすスカッと系の漫画は読者の心を熱くさせますよね。

今回紹介するのは、底辺のパシリとして生きる高校生が、思わぬ形で強大な力を手に入れるヤンキー漫画『最強パシリ』（原作：ハンコウキ / 作画：山本康人）です。

第1話から圧倒的な絶望と最高の爽快感が味わえる本作のあらすじと見どころをご紹介します！

『最強パシリ』第1話あらすじ

地獄の「絶対服従」生活

本作の主人公・ケントは、同級生の金城ら不良グループから「絶対服従マン」と呼ばれ、暴力とカツアゲのターゲットにされています。

さらに辛いのは、彼が自宅で寝たきりの祖父（ジィジ）の介護をしていること。

ケントは不良たちから要求される「投資ノルマ」のため、祖父のお金にまで手を出さざるを得ない悲惨な状況に置かれています。

亡き祖父の正体は伝説の不良「無敵の龍」！？

そんなある日、ケントは自宅で古い写真を見つけます。

そこに写っていたのは、リーゼント姿のゴリゴリの不良。

なんと、気弱で寝たきりだった祖父は、かつて「無敵の龍」と恐れられた伝説の不良・鷹木龍之介だったのです。

しかし、無慈悲にも祖父は息を引き取り、ケントは葬儀の日に階段から落ちて脳震盪を起こしてしまいます。

衝撃のラスト！勝手に手が動き出し…大逆転劇が開幕！

祖父の死後も、不良の金城たちは容赦しません。

「次はジジィの遺産から20万円持って来い」と迫り、ケントに暴力を振るいます。

恐怖と絶望で泣き叫ぶケントでしたが、金城の拳が迫った次の瞬間、信じられないことが起こります。

ケントの手が「勝手に」動き、強烈な一撃を金城の顔面に叩き込んだのです。

「無敵の龍の拳は硬いぜぇ」「なぁケント いっちょ大暴れするか」。

なんと、ケントの体に伝説の不良だった祖父の魂が憑依

ここから始まる大逆転劇から目が離せません！