寝相の悪さが肩コリに繋がる？正しく寝るために知っておきたい枕の選び方！【肩甲骨はがし】

寝相の悪さが肩コリに繋がる？正しく寝るために知っておきたい枕の選び方！

枕が合わないと体にどんな影響を与えるの？

ここまで正しい立ち姿勢・座り姿勢を紹介しましたが、実は正しい寝姿勢もあります。朝起きると首や肩が張っている、よく寝違える……。これは睡眠中の姿勢に問題があるのかもしれません。就寝中は姿勢に気を配れないため、寝相の悪さから骨格のゆがみ、肩コリを招くケースが少なくないのです。

それでは理想的な寝姿勢とはどんなものなのでしょうか。ポイントは「首の自然なカーブを保つ」ことです。就寝中に首の後ろのカーブを維持できれば、血流も良好で自然な寝返りが打て、首や肩への負荷もかかりません。

そこで大切なのが「枕」です。枕が高過ぎると首や肩に負荷がかかり、肩コリやいびきの原因に。低過ぎれば頭に流れた血液が脳を刺激して不眠を引き起こします。理想は仰向きに寝たとき、頭、首、体がまっすぐになる枕の高さ。首のカーブが維持されて、体のバランスもとれたよい姿勢です。

以上を目安に、自分の首に合った枕を見つけましょう。なお、寝るときは「仰向きで気をつけ」をした姿勢がおすすめ。腰痛で仰向きがつらい人は、横向きで腰を丸め、抱き枕を抱えて眠ると腰の痛みが緩和されます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理