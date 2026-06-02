6月1日、都内で行われた「ロッテ『パイの実』アニメ化発表会」に、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）とお笑いコンビ「マユリカ」中谷（36）と阪本（36）が登壇した。

【映像】百田夏菜子、ワンピース姿＆即興でアフレコする様子

今回が初対面だという百田とマユリカの2人。マユリカの印象を聞かれた百田が言葉に詰まると中谷は「いやそんな困ったらダメ。何でもいいから言ってください」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

百田「（中谷は）運動を朝からしていて、ちょっと意外なポイントだなと思った」

百田「（阪本は）クールな方だなとすごく思った。リハーサルのときはあまりお話するタイミングがなかったので、緊張している」

阪本「たぶん暗いだけやと思う」

また、発表会ではアニメのワンカット上映に合わせて“即興アフレコ”に挑戦。百田は自身の「野望」について次のように明かした。

百田「私は、普段すごくのんびりとしている。『行動がゆっくりだ』と、いろいろな人たちに言われることが多い。ライブの本番前も、自分なりのリズムで動いているけれど、周りのスタッフさんやメンバーからしたら、『この人、こんなにギリギリまでゆっくりしていて、大丈夫なのかな』と見えるみたい。だから『パイの実』のように、もう少しサクサク行動をできるように、という野望（がある）」

（『ABEMA Morning』より）