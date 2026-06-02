ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長がフランスを訪れ、最大およそ14兆円規模のAIデータセンターを建設する計画を発表しました。

【映像】フランス大統領府に到着した孫氏

神志那諒記者「ソフトバンクグループの孫正義氏がフランス大統領府に到着しました。データセンターの設立について、マクロン大統領と会談します」

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は1日、フランスのマクロン大統領と共同で会見し、フランスでAIデータセンターを開発・運営する計画を発表しました。規模は原子力発電所5基分に相当する5ギガワットで、投資額は最大でおよそ14兆円となる見通しです。

ソフトバンクグループ孫正義会長兼社長「選択の余地はない。米国も中国も急速に進んでいる。欧州、日本、アジアも取り残されないよう急速に進まなければならない。これは国家安全保障の問題だ」

マクロン大統領は、「フランスがヨーロッパ最大のデータセンター受け入れ国となり、AI産業やAIロボット生産の最先端の拠点となる」と強調し、2030年末までに本格稼働する予定だと明かしました。

共同会見後にANNなどの取材に応じた孫氏は、「ヨーロッパの夜間に余るAIサービスを、時差を利用してアメリカ向けに輸出できる」と話し、データセンターの利用者は主にアメリカの巨大AI企業を想定していると明かしました。

一方で、フランスを含むヨーロッパの教育・研究機関やスタートアップによる活用の希望にも対応したいと述べました。

ソフトバンクグループは、3月にもアメリカに今回のおよそ2倍となる10ギガワット規模のデータセンターを整備する計画を発表しています。（ANNニュース）